Documentaire

Renouvelable ne signifie pas inépuisable…

Jadis abondantes en Inde et dans toutes les îles du pacifique, les espèces de Santal les plus recherchées pour leur senteur ont été victimes d’une surexploitation incontrôlée et sont aujourd’hui menacées. En Inde, encore premier exportateur mondial à la fin du XXème siècle, le parfum du célèbre santal blanc de Mysore n’est déjà plus qu’un souvenir et il faudra au moins 50 ans pour peut-être réhabiliter l’espèce.

En Nouvelle Calédonie, la résurrection d’une espèce épuisée au XIXème siècle et son exploitation selon des principes durables lancée par un ingénieur agronome Kanak, Jean Waikédré, porte tous les espoirs de créateurs de parfums comme Christopher Sheldrake, pour la maison Chanel.

Documentaire : Tous les parfums du monde – Le santal de Nouvelle-Calédonie

Réalisation : Xavier Lefebvre

