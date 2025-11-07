Beaucoup plus petits que les autres organismes, les virus sont longtemps passés inaperçus dans l’océan. Cela fait une trentaine d’années que les virus marins sont étudiés et leur importance pour le fonctionnement des océans est aujourd’hui sans équivoque. Chaque litre d’eau de mer contient des milliards de virus. Ces parasites sont susceptibles d’infecter tous les organismes vivants mais, dans le milieu marin, leurs cibles de prédilection sont les organismes planctoniques. Chaque jour, ils infectent et tuent une large fraction des bactéries et microalgues marines. Au-delà de la mortalité qu’ils imposent au plancton, les virus constituent une force directrice majeure dans l’évolution de leurs hôtes. Ils jouent également un rôle crucial dans le fonctionnement des grands cycles de la matière et du climat. Bien qu’ils aient longtemps souffert d’une mauvaise réputation due aux mortalités de masse qu’ils induisent, les virus sont désormais considérés comme de véritables chefs d’orchestre dans les océans.