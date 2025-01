Conférence

Le plancton c’est cette galaxie d’organismes qui dérivent au gré des courants. À l’origine de la vie sur notre planète, ils sont encore présents aujourd’hui dans tous les océans. Ils sont très colorés, de formes et de tailles incroyablement diverses. Nous les observons depuis longtemps, et pourtant nous commençons tout juste à vraiment les connaître et surtout à comprendre leur fonctionnement, leur écologie à l’échelle planétaire. Les observer, les suivre dans l’espace et le temps est un vrai défi.