Le plancton des océans produit plus de la moitié de l’oxygène du monde.
Fin 19e, les naturalistes découvrent que les profondeurs de l’océan hébergent une diversité biologique insoupçonnée. Au 21e siècle, ce...
S’il est aisé d’imaginer la nature sans humains, ces derniers ne peuvent vivre sans elle. Tout au long de...
La pluie joue un rôle crucial sur notre planète. Elle renforce la flore, alimente nos rivières et nos lacs...
Dans le cadre de l’exploration continue de la vie, on se penche souvent sur des facteurs auxquels on n’aurait...
On vous le rabâche dans l’actu : de nombreuses espèces disparaissent à cause du changement climatique. C’est valable pour...
Découvrez les secrets marins de cette île des Seychelles.
Dans les profondeurs silencieuses de nos forêts et jusque dans nos jardins, une guerre invisible fait rage. Loin des...
Les champignons et les bactéries jouent un rôle majeur dans l’écosystème de la jungle, décomposant les matières mortes et...
Les scientifiques s’accordent désormais sur le fait que les végétaux produisent des ondes acoustiques, parfois des mélodies et elles...
Sur 5 000 km de côte se succèdent des plages vierges de sable blanc et des lagunes aux eaux...
Petites fables d’hiver, ou comment les animaux survivent au froid et à la neige. À la manière d’un conte,...
Depuis quelques années, la phytothérapie fait son grand retour en Europe. Les Vosges sont le berceau de nombreuses plantes...
Le parc national La Macarena, en Colombie, abrite la magnifique rivière Cano Cristales. On y trouve notamment une plante aquatique unique, qui se...
WEARI participe à la première édition du Pandathlon de Nouvelle Calédonie. Ce raid, organisé par le WWF, permet d’allier...
En Floride, un incroyable réseau de rivières, marais et chenaux, né de plus de mille sources, abrite une biodiversité...
On pense tout connaître du coton. C’est la matière première de nos t-shirts préférés, le linge de maison dans...
Le plancton – quand on vous en parle, on a souvent en tête de toutes petites bêtes microscopiques dans...
Les tornades font partie des phénomènes naturels les plus dévastateurs de notre planète. Mais comment se forment-elles, et quels...
C’est pas sorcier plonge au cœur de la plus grande forêt tropicale de la planète : la forêt amazonienne....
Si l’on vous présente une photo d’une ville française sous un splendide ciel bleu, la seule manière de discerner...
