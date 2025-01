Conférence

Arrimés au sol par leurs racines, les végétaux semblent soumis au règne de l’immobilité. Pourtant, tout comme les animaux et les humains, les plantes aussi se déplacent, migrent, s’enracinent et s’acclimatent.

Loin de leur milieu d’origine, pourquoi et comment sont-elles appropriées dans la cuisine, les religions, les arts, les techniques et l’économie de leur pays d’accueil ? Véritable miroir social, que traduisent-elles du goût des sociétés et de leur façon de se concevoir en relation à l’autre et à l’étranger ?

Une rencontre pour questionner la formidable odyssée sensible des végétaux, des personnes et des imaginaires à travers l’exemple de plantes qui s’invitent dans notre quotidien.