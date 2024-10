Documentaire

Le parc marin international est un site unique en Europe qui s’étend du sud de la Corse jusqu’au nord de la Sardaigne. Créé depuis 2012, il regroupe la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, ainsi que des terres, en bord de mer, acquises par le Conservatoire du Littoral. En Sardaigne, l’archipel de la Maddalena fait également partie de ce parc transfrontalier, à la fois maritime et terrestre. Des hommes et des femmes très engagés se mobilisent pour protéger cet environnement particulièrement sensible. Marie-Laurore Pozzo di Borgo est botaniste. Elle nous entraîne sur l’un des sentiers littoraux, tout près de Bonifacio. En chemin, apparaît un patrimoine bâti rural, oublié et redécouvert dans le maquis. Des murs de pierres sèches, des fours à chaux, des abris traditionnels sont aujourd’hui revalorisés. Marie-Lorore nous emmène également sur les îles Lavezzi. Un décor de chaos granitique, où la botaniste veille à la survie de fleurs et plantes endémiques et fragiles.

Nous embarquons avec Paul Peschet. Il est responsable des plongeurs dans la zone maritime des Bouches de Bonifacio. Sa mission du jour : explorer les fonds sous-marins pour observer les grandes nacres, le deuxième plus grand coquillage de Méditerranée. Il vit parmi les posidonies et il est aujourd’hui menacé par les bateaux de plaisance et la pollution. La mission d’observation, ce jour-là, s’avère riche en émotions. Alessandro Mazzoleni est italien et ornithologue. Dans le Parc national de l’archipel de la Maddalena, au nord de la Sardaigne, nous faisons escale avec lui sur l’île de Santo Stefano. Une colonie de goélands d’Audouin y a trouvé refuge cette année. Sans la protection de son habitat naturel insulaire, où il vient se nourrir et nicher, ce goéland serait rapidement en danger de disparition. Un documentaire d’Hélène Frandon, Jean-Christophe Hainaud, Réné Heuzey, Laurent Maisondieu, Pascal Montagna,