Documentaire

Le jardin botanique de la Thomasia est la porte d’entrée de la réserve naturelle du Vallon de Nant. Il est adossé à la spectaculaire paroi ouest du Grand Muveran qui le domine de presque 800 mètres. Créé en 1891, il offre un tour du monde en miniature des plantes alpines : de l’Himalaya aux Andes, des Montagnes Rocheuses aux Alpes vaudoises, etc… Ce vallon de verdure, sous l’influence des courants froids qui descendent du glacier des Martinets, jouit d’un micro climat favorable à la culture des plantes alpines! Du mois de mai au mois d’octobre, son jardinier, Francois Bonnet, vit dans un chalet adossé à son jardin. Un jardin qu’il chérit comme la prunelle de ses yeux. C’est un homme réservé, sincère et très investi dans sa tâche. En plus de son activité de jardinier, il se passionne pour les plantes médicinales et la bio-dynamie. Il confectionne des élixirs floraux en suivant des procédés rituels très stricts… Munis de bocaux silice et de pinces en argent, il récolte, au fil de ses ballades, des fleurs, sans les toucher des mains, pour capter leurs vertus pour tenter de « capturer l’esprit des plantes », comme il dit… Il s’est associé à d’autres personnages de la région pour échanger leur connaissance en bio-dynamie. Avec K-soule et Maesch, ils enterrent chaque automne de la bouse de vache dans de la corne qui une fois dynamisée viendra nourrir son jardin des informations du cosmos… Un documentaire de Blaise Piguet pour Passe-moi les jumelles.