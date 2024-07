Documentaire



Sur une surface dix fois plus petite que la métropole, la France d’outre-mer réunit autant d’espèces endémiques que l’Europe entière ! Mais pour combien de temps encore ? Biotiful Planète permet d’éveiller les consciences à la fragilité de nos écosystèmes. Les richesses extraordinaires de la France d’outre-mer constituent un patrimoine fragile. Dans la première saison, vous aviez découvert la biodiversité de la Guyane, de l’Océan Indien et de la Nouvelle-Calédonie. Dans cette nouvelle saison, Biotiful Planète vous invite à découvrir les écosystèmes de la Polynésie, de St-Pierre et Miquelon et des Antilles, avec une nouvelle ambassadrice, Jéromine Pasteur. Cette série reprend les principes qui ont fait le succès de Biotiful Planète : aventures humaines, découverte de la nature et du monde animalier, enquêtes sur le terrain…

Réalisateur : Philippe Tourancheau/ François Cardon