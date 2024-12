Conférence

Depuis l’apparition d’Homo Sapiens, il y a 200 000 ans, l’homme a utilisé les plantes tout d’abord comme source de nourriture, puis progressivement comme source de matériaux, d’énergie et de principes actifs pour se soigner. A partir du 18ème siècle, les premiers scientifiques s’intéressant à la Physiologie végétale, montrent, grâce à la découverte de la photosynthèse, le rôle prépondérant, joué par les végétaux chlorophylliens, dans l’équilibre gazeux de l’atmosphère terrestre.De nos jours, dans un contexte de développement durable et de changement sociétal, une nouvelle perception du rôle des plantes a vu le jour avec le développement de nouvelles disciplines scientifiques comme l’agroécologie, la phytovalorisation, la phytoremédiation ou encore avec la vision originale des plantes comme élément central du paysage rurale et urbain : notions de trame verte, de circuits courts, d’agriculture urbaine…. Avec la publication par l’ONU, en 2005, du Rapport MEA (Millenium Ecosystem Assement), définissant l’ensemble des services rendus à l’homme par les écosystèmes appelés « services écosystémiques », les plantes apparaissent aujourd’hui comme un élément central dans l’organisation et le fonctionnement de notre société contemporaine.