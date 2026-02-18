Documentaire

Il y a 6.000 ans, la forêt enveloppait la plaine centrale d’Europe, des Carpates jusqu’à la mer Baltique. Aujourd’hui, seule une petite partie est restée intacte.

Le parc National de Bialowieza, classé au patrimoine mondial de l’humanité, protège 163.000 hectares qui descendent directement de la forêt préhistorique.

Ici, rien n’a changé. La faune et la flore y vivent en équilibre depuis toujours. Les hommes ont décidé de laisser ce havre de paix aux bisons, cerfs, chevreuils, loups et arbres sans intervenir.

Un documentaire de Emmanuel Piovano, Jean Boggio-Pola (France, 2013)

Auteur : Frédéric Lepage