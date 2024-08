Podcast



Ladies and Gentlemen, nous avons de féroces combattantes et combattants à vous présenter avant qu’ils ne s’affrontent pour nous offrir un beau divertissement. Au premier coin de notre ring triangulaire, nous avons les vifs métazoaires plus connus sous le nom des animaux. Au milieu se trouvent les robustes plantes et autres organismes photosynthétiques. Et pour finir cette triade, les insaisissables et inclassables : bactéries, archées, protistes et virus. Ce soir ces trois clans s’opposeront face à 11 épreuves toutes plus spectaculaires que les autres : reproduction, croissance, respiration, alimentation, excrétion, locomotion, perception, communication, défense, sommeil, coopération… Vous n’allez pas en croire vos esgourdes !