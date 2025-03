Documentaire

L’île de Porquerolles est la plus grande et la plus occidentale des trois îles d’Hyères avec ses 12,54 km2 de superficie. Elle se situe à 2,6 km au sud-est de la Tour Fondue, l’extrémité sud de la presqu’île de Giens, et à 9,6 km à l’ouest de l’île de Port-Cros. Elle forme un arc orienté est-ouest, aux bords découpés, de 7,5 km de long sur 3 km de large. Son pourtour est d’une trentaine de kilomètres. L’île culmine au sémaphore à 142 m. Elle doit son état de conservation au fait qu’elle est propriété de l’État français depuis 1971 et bénéficie du statut de « parc national » depuis 2012. Un documentaire de Xavier Sourice.