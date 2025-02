Documentaire

Pour suivre les vendanges, Grandeur nature a décidé de s’arrêter en Alsace et pas n’importe où, à Mittelbergheim – pour goûter au fameux Gewurztraminer, vin épicé très recherché par les viticulteurs étrangers. Mais comme la vigne est une grande voyageuse et qu’elle a colonisé une partie du monde nous la rejoindrons en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et en Espagne. Les hommes s’intéressent depuis longtemps à la vigne : Des graines de vigne ont été trouvées dans de nombreuses habitations préhistoriques un peu partout en Europe, jusqu’en Suisse. La mise en culture a débuté, il y a environ 4 000 ans au Proche-Orient. Les cépages appropriés à la vinification ont vu le jour en premier dans la Grèce, la Macédoine et l’Asie mineure, par l’Italie, l’Espagne et la Gaule ils ont ensuite colonisé toute l’Europe moyenne. Au cours de notre voyage à travers les vignobles nous évoquerons aussi les ennemis de la vigne : le phylloxéra, l’oïdium et le mildiou. En Chine, tout près de la fameuse « armée enterrée » des chercheurs en œnologie tentent de trouver des solutions à ces maladies. Aujourd’hui c’est sans compter sur l’aide de Dionysos ou Bacchus que les viticulteurs fixent le moment opportun pour vendanger.