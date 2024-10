Documentaire

Si précieuse – l’eau douce – ne représente que 3% des ressources en eau de notre planète. Qu’elle suive son cours ou se répande en cascade, l’eau contrôle la répartition de la vie terrestre. Depuis les montagnes où elles prennent leur source jusqu’aux mers où elles se jettent et dévoile l’extraordinaire vie sauvage de ses eaux inexplorées. De l’Inde à l’Afrique, de l’Indonésie aux États Unis des scènes uniques et spectaculaires sont filmées pour la 1ère fois. L’histoire débute par la découverte des mystérieux anciens « tepuy », une série de plateaux montagneux isolés au sud du Venezuela. Les pluies torrentielles gonflent les rivières qui débordent et dévalent un précipice, pour arriver 980 m plus bas dans le Canyon du Diable, formant ainsi les plus hautes chutes d’eau du monde : Salto Angel. Nous rencontrons aussi d’autres formes de vie étrange comme celle de la salamandre géante, des rivières isolées des montagnes du Japon et du Boto, dauphin rose de l’Amazone, seul dauphin d’eau douce.