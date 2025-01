Documentaire

Ils communiquent, s’entraident, se défendent, ils bougent même ! Les arbres sont dotés d’une véritable forme d’intelligence. Et c’est désormais une certitude scientifique. Les arbres occupent près d’un tiers de notre territoire et des terres émergées de la planète. Indispensables à notre survie, ils sont aussi nos meilleurs alliés face au réchauffement climatique. Pourtant, nous ignorons presque tout d’eux. Loin d’être figés dans leur monde végétal, les arbres ont en fait une vie bien plus riche qu’il n’y paraît. C’est la thèse défendue par un forestier allemand dont le livre, La Vie secrète des arbres (éd. Les Arènes) est devenu un succès planétaire, traduit en 32 langues. Des forêts de hêtres millénaires d’Allemagne jusqu’aux centres de thérapie forestière du Japon, en passant par les laboratoires de l’INRA qui étudient la sensibilité végétale, voyage au cœur de l’univers secret et fascinant des arbres. Un documentaire de Raphaële Schapira et Vincent Barral pour « Envoyé spécial ».