Documentaire

La lavande fine est la plante emblématique des paysages du sud de la France.

Parfaitement adaptée au climat méditerranéen, elle s’épanouit depuis toujours dans le terroir rocailleux et ensoleillé de Provence. Ses fleurs libèrent une senteur fraiche et légère qui fascine les hommes depuis toujours.

En la distillant, on obtient une huile essentielle raffinée qui entre dans la composition des plus grands parfums. Mais pas que…

La lavande est utilisée aussi dans la production de miel. D’ailleurs, la production de miel de lavande engendre une création de richesse presque aussi importante que la production d’huile essentielle.

Les abeilles sont donc aussi précieuses pour la Provence que la plante dont elles se nourrissent.

Documentaire : Tous les Parfums du Monde – La Lavande Fine de Provence

Réalisation : Bruno Victor-Pujebet

