Infographie | 4 infos insolites sur les arbres

Infographie

Les arbres, ces géants silencieux de la nature, recèlent de nombreux secrets fascinants qui vont bien au-delà de leur simple rôle de producteurs d’oxygène. Saviez-vous qu’ils possédaient un réseau complexe de communication, qu’ils pouvaient détecter la lumière pour ajuster leur croissance ou qu’ils pouvaient vivre pendant des millénaires ?

De plus, leurs stratégies de reproduction sont parfois étonnamment ingénieuses, adaptées aux défis de leur environnement. Voici quelques faits insolites qui révèlent l’ingéniosité et la résilience des arbres.

Les arbres peuvent « communiquer » entre eux : les arbres échangent des informations et des ressources via un réseau souterrain complexe constitué de racines et de champignons mycorhiziens. Ce réseau, surnommé « Wood Wide Web », permet aux arbres de partager des nutriments et de s’envoyer des signaux d’alerte en cas de menace.

Les arbres peuvent « voir » : bien que les arbres ne possèdent pas d’organes visuels, ils sont capables de détecter la lumière grâce à des photorécepteurs. Cette capacité leur permet de s’orienter et de s’adapter aux variations lumineuses pour optimiser leur photosynthèse.​

Les arbres peuvent vivre plusieurs siècles : certains arbres, tels que les pins de Bristlecone (Pinus longaeva), sont réputés pour leur longévité exceptionnelle. Le plus vieux spécimen, surnommé « Mathusalem », est âgé d’environ 4 800 ans et se situe dans les Montagnes Blanches de Californie. ​

Les arbres peuvent être « génialement stratèges » pour leur reproduction : certaines espèces d’arbres, comme les pins de Bristlecone, utilisent des stratégies de reproduction adaptées à leur environnement. Par exemple, les cônes de pin peuvent se fermer hermétiquement pour se protéger des incendies. Une fois l’incendie passé, les cônes s’ouvrent, permettant aux graines d’être dispersées et de croître dans un environnement favorable.