Documentaire

La lavande est surnommée l’or bleu de Haute Provence. Utilisée aussi bien en huile essentielle, que dans les parfums et les produits ménagers, elle fait merveille partout. Mais cette fleur miracle est aujourd’hui menacée par le réchauffement climatique.

Tous les hivers, la neige recouvrait les lavandes et les protégeait des morsures les plus terribles du gel. Mais, ces dernières années, la neige se fait plus rare et les lavandes se retrouvent livrées à elles-mêmes. En fondant, la neige permettait aussi de réalimenter les nappes phréatiques. Mais aujourd’hui, le sol reste désespérément sec.

Partez à la rencontre des membres de la famille Fra qui ont dédié leurs vies à la lavande et sont bien décidés à la faire survivre pour les prochaines décennies à venir.

Extrait du film: « Voyage à travers les couleurs – La France en bleu »

Réalisation: ​​Carole Greco

Production: ZED & Voyage