Infographie | 4 infos insolites sur les éclairs

Les éclairs font partie des spectacles les plus impressionnants que la nature puisse offrir. Chaque flash qui illumine le ciel transporte une énergie colossale et fascine autant qu’il effraie. Au-delà de leur beauté visuelle, ces phénomènes électriques recèlent de nombreuses surprises que la science a permis de mieux comprendre.

Entre records mondiaux, températures extrêmes et fréquence incroyable, découvrons ensemble quatre informations insolites et pourtant véridiques sur les éclairs.

Un éclair peut parcourir plus de 800 kilomètres

En 2017, un méga-éclair a traversé le ciel des États-Unis, reliant le Texas au Missouri sur une distance incroyable de 829 kilomètres. Ce record, validé en 2025 par l’Organisation météorologique mondiale, illustre à quel point la puissance des orages peut dépasser notre imagination.

Pour donner une idée, cela représente à peu près la distance entre Paris et Marseille, mais parcourue par une seule décharge électrique en une fraction de seconde. Ces éclairs d’une longueur exceptionnelle sont rares, mais ils rappellent que l’atmosphère peut devenir un immense laboratoire d’électricité naturelle.

Le flash le plus long a duré plus de 17 secondes

Un autre record impressionnant concerne la durée d’un éclair. En juin 2020, un phénomène lumineux s’est produit au-dessus de l’Uruguay et de l’Argentine, et il est resté visible pendant 17,1 secondes.

Habituellement, un éclair ne dure que quelques millisecondes, ce qui rend ce record d’autant plus exceptionnel. Cet événement témoigne des conditions atmosphériques particulières qui permettent à une décharge électrique de se maintenir dans le temps.

Cela nous rappelle que la météo est parfois capable de créer des spectacles qui défient nos repères habituels.

Plus chaud que la surface du Soleil

La chaleur dégagée par un éclair est tout simplement hors norme. Le canal de plasma formé par la décharge électrique peut atteindre environ 30 000 °C, soit presque cinq fois plus chaud que la surface du Soleil, estimée à 5 500 °C.

Cette température extrême est atteinte en une fraction de seconde et explique pourquoi la foudre peut instantanément embraser un arbre, provoquer des incendies ou même faire fondre certains matériaux. C’est une démonstration impressionnante de l’énergie brute que la nature est capable de concentrer dans un seul éclair.

Des millions d’éclairs chaque jour

Ce qui surprend encore davantage, c’est la fréquence des éclairs à l’échelle planétaire. On estime qu’en moyenne, 100 éclairs frappent la Terre chaque seconde, ce qui représente près de 8,6 millions d’éclairs par jour.

Dans certaines régions comme l’Amérique du Sud ou l’Afrique centrale, les orages sont si fréquents qu’ils deviennent presque quotidiens. Cette omniprésence des éclairs montre à quel point ce phénomène joue un rôle essentiel dans l’équilibre électrique de notre atmosphère.