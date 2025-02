Conférence

Nous allons donc essayer à partir de dictionnaires, d’ouvrages horticoles, de sites spécialisés et de la tradition, de donner une définition cohérente pour l’horticulture et sans exclusive majeure.

A partir de celle-ci et en retournant vers l’écologie végétale, nous verrons à quels types biologiques de la classification de Raunkier appartiennent ces plantes vivaces et quelles en sont les conséquences, sur l’offre de plantes et sur les modalités de production et d’utilisation.