Documentaire

Bien que dépourvues de jambes, les plantes sont parvenues à coloniser tous les milieux grâce à une sexualité des plus inventives.

Elles ont trois façons de se reproduire, dont une est des plus impressionnantes : le sexe à distance grâce au grain de pollen. Cette extraordinaire invention leur permet de se reproduire sans jamais rencontrer de compagnon. Le pollen peut même survivre plusieurs jours dans des conditions extrêmes et a entres autres le pouvoir de conserver son eau.

Documentaire : Nature Invisible – Plantes conquérantes

Réalisation : Thierry Berrod

