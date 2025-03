Documentaire

Des scientifiques du Jardin botanique et du muséum d’histoire naturelle de Genève, nous font plonger dans un monde fascinant, invisible à l’œil nu. Avec eux, on passe de l’immensité des paysages jusqu’à l’infiniment petit. Ce qui se cache à l’échelle « du minuscule » nous fait découvrir une biodiversité encore plus gigantesque et dont on est loin de soupçonner l’ampleur. Le tout petit, nous offre une vision étonnante sur la nature et de la vie sur terre. Un documentaire de Ventura Samarra pour Passe-moi les jumelles.