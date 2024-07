Documentaire



Entre Rhône et Méditerranée, le plus grand marais de France, la Camargue, abrite en son cœur la plus ancienne réserve naturelle française. A sa tête, Eric Coulet, un écologue amoureux de la région depuis 37 ans. Secondé par une équipe de biologistes passionnés, il est à pied d’œuvre au quotidien pour protéger les 13 000 hectares de ce sanctuaire interdit, à l’équilibre fragile et menacé par l’érosion du littoral et la montée du niveau de la mer.

Des Camarguais d’origine ou d’adoption se battent à leurs côtés pour préserver les richesses naturelles de leur région. Parmi ces gardiens, Nicolas Gauthier : ancien ingénieur, il défend aujourd’hui la biodiversité des marais en pêchant de manière traditionnelle une espèce invasive, l’écrevisse de Louisiane, avec Armand Arnal, un chef étoilé qui met le terroir camarguais à l’honneur dans sa cuisine.

A l’ouest du delta, au pied des fortifications médiévales d’Aigues-Mortes, les salins dessinent depuis le 6ème siècle une mosaïque de décors uniques. Luc Vernhes, maître-saunier, y perpétue un savoir-faire ancestral en travaillant avec la nature pour façonner l’or blanc. Dans l’étang le plus précieux des salins, il initie une quinzaine de saisonniers à la cueillette d’un nectar rare et capricieux qui ne se montre que quelques jours par an: la fleur de sel.

A 30 km de là, un autre écosystème protégé de Camargue, l’étang du Fangassier. Depuis 40 ans, la Tour du Valat, une fondation scientifique, veille ici sur le seul site français de reproduction des flamants roses, une espèce farouche et vulnérable. 400 volontaires triés sur le volet y ont rendez-vous pour une opération exceptionnelle et périlleuse, qui n’a lieu qu’une fois dans l’année: le baguage de 500 flamants âgés d’à peine deux mois.

Direction 1000 km au nord-ouest des marais de Camargue, à la découverte d’une Bretagne méconnue… la Bretagne intérieure. A l’ombre des côtes qui font sa renommée, ce pays de landes et de forêts recèle en effet près de 4000 châteaux et manoirs, une richesse architecturale d’une densité unique en Europe.

Architecte du patrimoine, Philippe Perron sauvegarde les trésors secrets de sa région depuis plus de 30 ans. Accompagné d’Olivier Lavigne, un ami tailleur de pierre, il nous emmène à la rencontre de ces monuments qui racontent la longue histoire de la Bretagne centrale, des palais oubliés du duché de Bretagne aux mystérieux mégalithes de la fin de la Préhistoire.

Depuis 8 ans, au cœur des marais de Brière, un parc naturel régional, Philippe et Olivier travaillent avec une association de bénévoles au sauvetage du château-fort de Ranrouët, une sentinelle de pierres qui veille sur la presqu’île guérandaise depuis le 13ème siècle.

70 km plus à l’est, un site unique en Europe: la vallée de l’Erdre, sacrée plus belle rivière de France par François 1er. François Lelièvre, architecte spécialiste du pays nantais et fou de voile, voue une passion à cet affluent de la Loire et aux joyaux extraordinaires qui jalonnent ses rives: une trentaine de châteaux bâtis par de riches négociants nantais à la fin du 18ème siècle.

Aux portes de l’Erdre, un autre trésor méconnu de la Bretagne intérieure: un vaste réseau de canaux conçu par Napoléon 1er pour désenclaver la péninsule au 19ème siècle. Avec sa femme, Philippe Hubert a changé de vie il y a 10 ans pour devenir éclusier sur l’un de ces canaux, l’Ille et Rance. Par passion, le couple a même restauré une péniche de transport bretonne vouée à la casse. Ils nous entraînent pour une croisière en famille sur les traces des merveilles de l’Ille et Rance, jusqu’à la perle noire de la Bretagne, la cité médiévale fortifiée de Dinan.

Première diffusion : 18/01/2012

Un reportage de Franck Dhelens