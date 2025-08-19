Documentaire

Costa Rica est une terre riche par la remarquable diversité de sa nature.

Ayant commencé sa révolution verte, il y a plus de 40 ans, le pays est aujourd’hui considéré comme un des modèles incontestés de la protection environnementale.

Plus du tiers du territoire est protégé. Un véritable paradis pour d’innombrables espèces végétales et animales… mais aussi pour les hommes et femmes qui y habitent.

Partez à leur rencontre pour découvrir la pure nature de Costa Rica. Descendez le long des rapides du fleuve Pacuare, faites une pause chez les indiens Bribri pour déguster un chocolat chaud fait main, immergez-vous dans les innombrables réserves qu’abrite le pays.

Un voyage plus nécessaire que jamais !

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Costa Rica, La Pure Nature »

Réalisation : Denis Bertrand

