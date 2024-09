Documentaire



La finalité de la création des treize parcs nationaux est double. D’un côté, il s’agit de protéger la faune et la flore. De l’autre, de développer les activités touristiques. Sur ce front-là, il y a encore du travail. Les Gardiens de la jungle seront-ils prêts à temps ?

Dans le Parc de Loango, Marc Dethiers recherche les meilleurs endroits pour dresser des affûts et permettre aux futurs visiteurs d’observer les buffles, les hippopotames et les éléphants. Les écogardes, eux, balisent des sentiers de randonnée dans la forêt.

Pendant ce temps, dans la lagune, Alison Mc William et un groupe d’écoguides travaillent à la mise en valeur de nouveaux produits touristiques. Alison est persuadée d’une chose : la réussite des parcs ne se fera pas sans la participation des villageois. Il faut donc tout faire pour qu’ils puissent récupérer une partie des bénéfices générés par la création des parcs.

Une piste est explorée aujourd’hui : la mise en valeur des produits artisanaux. Enfin, parallèlement, Bas Huijbregts, Manassé M’ba et Augustin Mihindou achèvent de dresser les frontières physiques des parcs après avoir une dernière fois sensibilisé les populations.

Réalisateur : Emmanuel Roblin