À l’approche de l’automne, les étals des marchés se parent de délicieuses surprises, parmi lesquelles les châtaignes et les marrons. Bien que souvent confondus, ces deux fruits présentent des différences notables. Voici quelques astuces pour les distinguer et éviter toute confusion.

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre que la châtaigne et le marron proviennent de deux arbres distincts. La châtaigne est le fruit du châtaignier (Castanea sativa), tandis que le marron émane du marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum).

Cette distinction est cruciale, car si la châtaigne est comestible et prisée pour sa saveur douce, le marron d’Inde est toxique et ne doit pas être consommé.

L’une des premières méthodes pour distinguer les deux fruits est d’observer leur apparence. Les châtaignes se présentent généralement sous une coque brune et brillante, avec une base aplatie et une petite touffe de poils à l’extrémité.

Elles sont souvent regroupées dans une bogue hérissée de piquants fins et serrés. En revanche, les marrons d’Inde ont une coque plus ronde et lisse, et leur bogue est couverte de piquants plus espacés et épais.

Un autre élément distinctif est la forme du fruit à l’intérieur. La châtaigne possède une peau marron foncé qui entoure une amande de couleur crème divisée en deux ou trois parties par une fine membrane amère.

En cuisine, cette membrane doit être retirée pour profiter pleinement de la saveur du fruit. À l’inverse, le marron d’Inde est généralement plus rond et ne présente pas cette séparation interne.

La terminologie peut également prêter à confusion. En gastronomie, le terme « marron » est souvent utilisé pour désigner des variétés de châtaignes plus grosses et sans cloisons internes. Ainsi, les célèbres marrons glacés, bien qu’appelés « marrons », sont en réalité des préparations à base de châtaignes sélectionnées pour leur taille et leur qualité.

Enfin, en termes de saveur, la châtaigne est appréciée pour sa douceur et sa texture farineuse, idéale pour des plats sucrés ou salés. Elle se déguste grillée, en purée, ou même en soupe. Le marron d’Inde, quant à lui, est strictement ornemental et ne doit jamais être consommé.