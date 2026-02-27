Que sait on aujourd’hui sur la Terre ? Nous parcourrons les découvertes ou redécouvertes actuelles. De là, quelle vision changer et quels comportements ? Individuellement et en tant que civilisation.
Dans les forêts d’Europe, quand vient la fin de l’hiver, les arbres commencent à bourgeonner et les fleurs à...
Au Kenya, la faune est protégée. Les animaux doivent s’accommoder d’une présence humaine toujours plus forte. Des sanctuaires ont...
Avec le premier confinement, les allées désertées par l’homme ont reçu la visite de la faune locale et la...
La forêt, c’est plus que des arbres – et les arbres eux-mêmes sont habités et aidés d’autres êtres vivants…...
Imaginez une étendue de sable rouge à perte de vue, s’étirant sous un soleil de plomb, ponctuée de millions...
La Durance est la plus importante rivière de la Provence et l’un des grands axes naturels du sud-est de...
Nous découvrons avec Francis HALLÉ la structure et l’avenir de nos ancêtres, si l’on peut en parler ainsi, de...
Les champignons, bien que souvent perçus comme de simples organismes silencieux, possèdent en réalité un réseau de communication souterrain...
L’exposition à la nature ou à un élément représentant la nature a des effets bénéfiques pour les personnes. Les...
« Histoires d’arbres » nous entraîne à la découverte d’arbres remarquables, à travers celles et ceux qui les protègent. Dans l’État...
Non loin de la mer de Ross, dans les îles subantarctiques situées au sud de la Nouvelle-Zélande, la vie...
C’est dans l’extrême Nord-Ouest des États-Unis, battu par les vagues furieuses du Pacifique, que s’étend le parc national Olympique....
La Lusace, au sud-est de Berlin, constituait l’une des grandes régions d’extraction du lignite en Allemagne. Des zones gigantesques...
La principauté d’Andorre, située dans les Pyrénées, à cheval entre la France et l’Espagne, n’abrite que 77 000 habitants,...
Pour ce nouveau numéro de «Wéari», Cédric vous emmène à la rencontre des orchidées de la Nouvelle-Calédonie. Au pays,...
Ujung Kulon est le premier parc national indonésien inscrit au patrimoine de l’Unesco. Il renferme la plus grande forêt...
Sur le littoral toscan, à quelques mètres à peine du port de la petite île de Giglio, le Costa...
Fred et Jamy ont choisi de s’intéresser aux œufs et nous expliquent tout sur les premiers moments de la...
Gilles Elkaim est explorateur polaire et physicien de formation. En 2004, il devient le premier homme au monde à...
\r\nIl y a 65 millions d’années, la chute d’un astéroïde d’une dizaine de kilomètres de diamètre aurait plongé la...
