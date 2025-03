Article

Le Cerrado, souvent éclipsé par l’Amazonie dans l’ombre de laquelle il se trouve, est une vaste savane située au cœur du Brésil. Il représente le deuxième plus grand biome du pays et abrite une biodiversité remarquable.

Cependant, cette région d’une richesse écologique inestimable est aujourd’hui menacée par les activités humaines, mettant en péril ses écosystèmes uniques.

Un trésor de biodiversité

Le Cerrado est souvent surnommé la « forêt inversée » en raison de ses arbres aux racines profondes. Il abrite environ 5 % de la biodiversité mondiale, avec plus de 12 000 espèces de plantes, dont près de la moitié sont endémiques.

Cette savane est également un refuge pour de nombreuses espèces animales, telles que le loup à crinière, le tatou géant et le jaguar. La diversité des habitats, allant des prairies ouvertes aux forêts galeries, favorise une coexistence harmonieuse entre une multitude d’espèces végétales et animales.

Le Cerrado est reconnu comme l’une des 25 zones les plus riches en biodiversité de la planète.

Malgré cette incroyable richesse, le Cerrado est souvent sous-estimé par rapport à l’Amazonie.

Pourtant, sa contribution à la régulation du climat global et à la conservation de l’eau est essentielle. Les racines profondes des plantes du Cerrado aident à stocker le carbone et à maintenir l’équilibre hydrologique de la région, jouant ainsi un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique.

Des menaces grandissantes

Le Cerrado est confronté à des menaces croissantes, principalement dues à l’expansion agricole. Depuis les années 1970, une grande partie de cette savane a été convertie en terres agricoles, notamment pour la culture du soja et l’élevage de bétail.

Cette conversion massive entraîne une déforestation rapide, qui détruit les habitats naturels et réduit la biodiversité. En outre, l’utilisation intensive de pesticides et d’engrais chimiques pollue les sols et les cours d’eau, mettant en péril la faune et la flore locales.

Environ 50 % du Cerrado a déjà été défriché pour l’agriculture et l’élevage.

D’autres menaces proviennent de l’exploitation minière et des incendies, souvent provoqués pour dégager de nouvelles terres agricoles. Ces pratiques dégradent les sols et augmentent les émissions de gaz à effet de serre, aggravant encore les impacts environnementaux.

Les populations locales, dont le mode de vie est étroitement lié à l’écosystème du Cerrado, se retrouvent également vulnérables face à ces changements. La perte de biodiversité affecte leurs ressources alimentaires, leur culture et leurs traditions.

Conclusion

La sauvegarde du Cerrado est cruciale pour préserver le patrimoine naturel du Brésil et la biodiversité mondiale. Des efforts concertés impliquant gouvernements, ONG et communautés locales sont nécessaires pour promouvoir des pratiques agricoles durables et restaurer les zones dégradées.

La sensibilisation du public et le soutien international sont également essentiels pour protéger cet éden menacé. Ignorer les défis auxquels le Cerrado est confronté, c’est risquer de perdre un écosystème irremplaçable qui joue un rôle vital pour l’équilibre de notre planète.