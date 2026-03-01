Infographie | 4 infos insolites sur le désert du Sahara

Infographie

Le Sahara, plus grand désert chaud du monde, évoque immédiatement des étendues infinies de sable brûlant, des mirages et des températures extrêmes. Pourtant, derrière cette image classique se cachent des réalités étonnantes et parfois méconnues.

Ces phénomènes insolites révèlent une autre facette de ce territoire immense, à la fois mystérieux et plein de surprises.

Le Sahara peut se couvrir de fleurs

Contrairement à ce que l’on imagine, le Sahara n’est pas éternellement stérile. Après de rares épisodes de pluies abondantes, une végétation éphémère surgit et transforme certaines zones en véritables prairies fleuries. Ce spectacle exceptionnel s’est produit en 2018, offrant aux habitants et aux voyageurs un paysage presque irréel.

Voir un désert devenir un champ coloré en quelques jours illustre la capacité de la nature à surprendre, même dans les milieux les plus extrêmes.

La neige tombe parfois sur le sable

Le contraste est saisissant : sous un ciel limpide, les dunes dorées recouvertes d’un manteau blanc. Cela ne relève pas d’un mirage, mais bien d’un phénomène réel. À Aïn Séfra, en Algérie, des chutes de neige ont été observées en 2017, 2018 et même en 2021.

Dans cette région surnommée « la porte du désert », l’altitude et les conditions climatiques particulières rendent ces épisodes possibles. Ces images insolites circulent souvent sur les réseaux sociaux, tant elles paraissent improbables.

Des fossiles marins dans le sable

Il est difficile de l’imaginer aujourd’hui, mais il y a environ 100 millions d’années, une grande partie du Sahara était recouverte par un océan. De cette époque lointaine subsistent des traces spectaculaires : coquillages, dents de requins, squelettes de poissons géants ou encore restes de reptiles marins comme le mosasaure.

Ces découvertes fascinent les scientifiques et rappellent que ce désert n’a pas toujours été un royaume de sable et de sécheresse, mais aussi une mer grouillante de vie.

Un désert en mouvement permanent

Le Sahara n’est pas immobile, il évolue. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs observent une progression du désert vers le sud, empiétant sur les terres de savane et menaçant les écosystèmes du Sahel.

Ce phénomène est accentué par le réchauffement climatique et les activités humaines. À certains endroits, cette avancée est estimée à environ dix kilomètres par an. Ainsi, le Sahara illustre aussi la fragilité des équilibres naturels face aux changements globaux.