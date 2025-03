Documentaire

Claude Roggen a bientôt 80 ans. Il voulait devenir pasteur, son père lui a proposé de reprendre la droguerie familiale, ce qu’il a fait avec amour et bonheur. Claude nous explique ses principes de vie et de bonne santé, il connaît les plantes comme personne, il est devenu pasteur des plantes, il nous propose quelques unes de ses meilleures recettes, mais surtout il a toujours su écouter et comprendre ses proches et ses contemporains. Un documentaire d’Yves Matthey pour Passe-moi les jumelles.