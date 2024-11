Documentaire

Si l’Équateur est surtout réputé pour la faune exceptionnelle de l’archipel des Galápagos, la partie continentale du pays gagne elle aussi à être découverte. Au coeur de la forêt amazonienne, dans l’est du territoire, la vie bruisse de partout. On y croise d’étonnantes espèces…

Voici le magnifique ara rouge, qui utilise la glaise comme « pansement gastrique » contre l’acidité des fruits ; le hoazin huppé, la plus ancienne espèce d’oiseaux toujours en vie ; ou le capucin à front blanc, seul singe américain à se servir d’outils…

En poursuivant vers l’ouest, le paysage change du tout au tout, dominé par la cordillère des Andes, qui traverse le pays. Entre volcans, glaciers et vallées d’altitude battues par les vents, la faune s’y révèle plus rare mais tout aussi spectaculaire : du pied de l’Antisana jusqu’au Chimborazo, le plus haut volcan d’Équateur, buses, condors, caracaras huppés, ours à collier, cerfs des Andes et vigognes trouvent leur place au sein de biotopes somptueux mais fragiles, de plus en plus menacés par le réchauffement climatique.

Documentaire de Ronan Fournier-Christol (France, 2023, 43mn)

Disponible jusqu’au 12/04/2025