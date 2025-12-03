Conférence

L’organisation de ces Assises, initiée par Union Nationale des Fleuristes (UNF) avec le soutien de VALHOR, s’inscrit dans un contexte de forte dépendance aux importations : environ 80 à 85 % des fleurs coupées vendues en France proviennent de l’étranger.

Face à cette réalité, la question de la traçabilité — c’est‑à‑dire la capacité à connaître l’origine géographique, les conditions de culture et les conditions sociales de production — apparaît comme un levier central de durabilité. Lors de l’évènement d’octobre 2022, les participants (producteurs, grossistes, importateurs, fleuristes) ont débattu des défis, des contradictions et des pistes d’amélioration pour rendre la filière plus responsable.