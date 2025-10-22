En tahitien, « tiare » se traduit par « fleur ». Aussi, « fleur de tiare » signifie « Fleur des fleurs ».
C’est dire l’importance accordée par les Polynésiens à cette espèce endémique. Le Tiare Tahiti provient d’une espèce de petit arbuste au puissant parfum de jasmin, présent dans une grande partie du Pacifique insulaire.
Si la fleur de Tiaré est l’emblème national de la Polynésie Française, elle possède tout autant une valeur symbolique que rituelle et financière dans l’île. Ses vertus gustatives, médicales et scientifiques découvrent une plante rare dont les Tahitiens ont su profiter pour souligner la richesse et la singularité de leur culture.
En confiture, huile de massage, médicament, coiffe ornementale, offrandes : cette fleur aux mille vertus nous dévoile enfin les secrets qui participent à sa notoriété planétaire.
Documentaire : Treasures of Tahiti – The Black Pearls
Réalisation : Sylvie Aguirre and Denis Pinson