Paris, capitale de la France, évoque souvent l’image de la tour Eiffel scintillante et des larges boulevards bordés de cafés animés. Cependant, derrière cette façade emblématique se cache un Paris moins connu mais tout aussi fascinant : un véritable sanctuaire écologique au cœur de la Ville Lumière.

Imaginez une métropole où la nature s’épanouit parmi l’architecture élégante et les rues pavées. Paris abrite en effet une incroyable diversité biologique, avec plus de 500 000 arbres et 2 900 espèces sauvages animales et végétales qui cohabitent harmonieusement avec ses habitants. Ce documentaire raconte le destin étonnant de ces êtres vivants qui arpentent les rues en quête de nourriture, d’amours et d’aventures pendant que les hommes travaillent, vivent et dorment.