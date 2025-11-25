Conférence

La viticulture actuelle fait face à de multiples enjeux tels que la transition agroécologique, l’adaptation au changement climatique, les dépérissements et les maladies émergentes. Pour relever ces défis, la création de nouvelles variétés de vignes s’impose comme l’un des principaux leviers.

À travers un voyage dans le temps, nous allons explorer l’évolution des vignes de nos vignobles, domestiquées par l’homme depuis des millénaires, et découvrir comment elles se préparent pour leur avenir, tant à court terme qu’à plus long terme.