Documentaire

La forêt tropicale humide de Guyane est une exception en Amazonie : elle n’a été que très peu perturbée par l’homme et son exubérant couvert forestier enveloppe encore 96% du territoire.

Ici, près de 800 espèces d’oiseaux et quelques 1,600 espèces de vertébrés ont été répertoriés. Certains grands mammifères comme la jaguar, le tigre ou encore le tapir, considérés dans d’autres régions du monde comme espèces en danger, s’épanouissent ici tranquillement, à la grande joie de Cécile Hansen, une chercheurse à l’Office National de la Chasse et de la Faune Savage (ONCFS) et du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

A ses côtés, nous suivons les traces de ces animaux mythiques à l’origine de tant d’histoires.

Tiré du film : « A la reconquête des forêts – Guyane, l’Eldorado vert »

Réalisation : Luc MARESCOT

