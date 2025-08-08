Documentaire

Le Tonlé Sap est la plus grande réserve d’eau douce d’Asie du Sud-Est. Et ce n’est pas tout…

Ce lac inonde chaque année une des plus grandes forêts lacustres de la planète, un fabuleux sanctuaire naturel où des oiseaux migrateurs venus de toute l’Asie font halte pour se nourrir. Les oiseaux savent, qu’en période de hautes eaux, la cime de ces arbres constitue pour eux un abri sûr. C’est aussi parce que le lac contient énormément de poisson qu’il attire particulièrement certaines espèces en voie de disparition dans toute l’Asie du Sud-Est. Ils y passent six mois, le temps de se reproduire.

L’importance et l’originalité de cette mangrove d’eau douce lui ont valu d’être classée Réserve de Biosphère, par l’Unesco, en 1997.

Découvrez-en tous ces pouvoirs en naviguant sur ses eaux aux côtés de nos scientifiques !

Tiré du documentaire : « La vie secrète des lacs – Le Tonlé Sap, coeur battant du Cambodge »

Réalisation : Bernard Guerrini & Mathias Schmitt

