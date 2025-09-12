Article

Si l’on vous présente une photo d’une ville française sous un splendide ciel bleu, la seule manière de discerner l’hiver de l’été serait de remarquer un bonnet ou des bras nus. Le soleil serait-il capricieux pour nous contraindre à nous couvrir de multiples couches de vêtements en hiver ?

L’orbite terrestre et les saisons

Notre Terre se déplace à une vitesse de 107 000 km/h autour du soleil, suivant une orbite elliptique. Ainsi, au cours de cette orbite, la Terre est la plus proche du soleil (périhélie) en janvier et la plus éloignée (aphélie) en juillet.

Ce n’est donc pas la distance entre la Terre et le soleil qui détermine les saisons.

Les quatre positions astronomiques

Les astronomes ont identifié quatre positions correspondant aux changements de saisons : l’équinoxe de printemps (21 mars), le solstice d’été (21 juin), l’équinoxe d’automne (21 septembre) et le solstice d’hiver (21 décembre).

Les solstices marquent, pour l’été, le jour le plus long et, pour l’hiver, le jour le plus court de l’année. Les équinoxes représentent les deux jours où la durée du jour est égale à celle de la nuit.

L’inclinaison de la Terre et les saisons

Les variations d’ensoleillement selon les saisons résultent directement de l’inclinaison de la Terre. En effet, l’axe de rotation de notre planète est incliné d’environ 23 degrés par rapport au plan de l’écliptique, qui est le plan de l’orbite terrestre autour du soleil.

Ainsi, l’équateur n’est pas aligné avec le soleil. Étant donné que l’axe de rotation demeure parallèle tout au long de l’orbite, la portion de la Terre exposée au soleil varie selon les saisons.

Par exemple, en été, l’arc décrit par le soleil dans notre ciel est bien plus grand (le soleil s’élève plus haut), le trajet est donc plus long et le jour dure davantage.

La répartition de l’énergie solaire

La chaleur estivale s’explique principalement par le fait que les rayons solaires arrivant sur Terre sont presque perpendiculaires à celle-ci. Ainsi, la quantité d’énergie reçue est bien plus importante, car elle se répartit sur une surface plus réduite.

Les saisons aux pôles

L’inclinaison de notre planète engendre des saisons inversées entre les hémisphères nord et sud. Aux pôles, les habitants connaissent essentiellement deux saisons : une où le soleil ne se couche jamais (l’été) et une où il ne se lève jamais (l’hiver).

Les facteurs internes influençant les saisons

Enfin, des phénomènes internes à la Terre (circulation des masses d’air, effet de serre, etc.) déterminent si l’été sera radieux ou si l’on devra prévoir plusieurs pulls pour des vacances au bord de la mer.