Cœur palpitant de l’Afrique et véritable poumon de la planète, la forêt du Bassin du Congo est, après l’Amazonie, la deuxième étendue de forêt tropicale au monde. Riche d’une biodiversité exceptionnelle, elle est le refuge de grands animaux, symboles de l’Afrique sauvage. La pression économique et démographique croissante a motivé la mise en place d’initiatives de conservation en vue de préserver cette forêt unique.

Secteur économique important pour tous les pays du Bassin du Congo, la filière d’exploitation des bois exotiques est aujourd’hui en pleine mutation ; un changement résolument tourné vers le développement durable et la préservation de la biodiversité. Jéromine entame son voyage au Cameroun pour découvrir les nouvelles méthodes d’exploitation d’une société forestière qui s’est engagée dans cette démarche volontariste, avec le soutien de l’AFD et du WWF.

Jéromine poursuit son voyage en République Centre Africaine, dans l’aire protégée de Dzangha-Sangha qui fait l’objet d’un projet écotouristique basé sur l’observation et l’approche de la faune sauvage, notamment la saline de Bayanga, célèbre pour la centaine d’éléphants de forêt qui viennent s’y abreuver chaque jour.

Enfin, accompagnée par des pisteurs Baaka, Jéromine part enfin à la rencontre des gorilles de plaine. Un programme qui vise à habituer les gorilles à la présence des touristes a été mis en place. Le but : le financement de leur conservation par le tourisme en aidant la formation des gardes et en envoyant des patrouilles dans la forêt pour lutter contre le braconnage.

Réalisateur : Laurent Chalet