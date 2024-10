Documentaire



La baie de Fundy, avec ses grandes plaines inondées et ses marées exceptionnelles, est un écosystème unique où la vie aquatique et terrestre s’entrelacent. Ce lieu abrite une biodiversité exceptionnelle, avec des espèces animales et végétales adaptées aux conditions extrêmes, comme les castors, les oiseaux migrateurs, les baleines et le grand requin blanc. Les marées, parmi les plus hautes au monde, façonnent le paysage et dictent le rythme de la vie. Des mammifères marins aux oiseaux de rivage, tous dépendent de ces eaux riches en nutriments. La baie est un refuge vital, mais aussi un endroit où la lutte pour la survie est constante.

Réalisation: Frédéric Febvre

Écrit par Eric Gonzales et Marie Pilhan