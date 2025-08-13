Documentaire

Palau est une nation d’îles située dans l’Océan Pacifique. N’ayant obtenu son indépendance qu’en 1994, Palau fait parti de l’une des plus jeunes nations du globe ; pour cette raison, le nom même de Palau est inconnu de bien des voyageurs… sauf peut-être pour les plongeurs !

Car Palau est aussi considéré comme la 7ème merveille du monde sous-marin ! La variété de poissons est impressionnante, et les amateurs de pélagiques ne seront pas déçus par les requins et les raies manta.

Mais toutes les merveilles de Palau ne se cachent pas dans l’océan. Certaines peuvent se trouver dans les lacs marins, comme le lac des méduses, l’un des lieux les plus instagrammables au monde.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Palau : la république du corail »

Réalisation : Martin Blanchard

