Documentaire

Entre Terre et Mer vous donne rendez-vous dans la fameuse forêt noyée du parc naturel de la Rivière Bleue. Pour ce numéro inédit, tout se passera de nuit. Au programme : une balade en canoë à vivre dans une ambiance peuplée d’ombres et de reflets de lune, et rythmée par le bruit des pagaies. Si le tableau est magnifique, l’aventure n’en est pas moins sportive et scientifique… En effet, Nicolas Charpin, spécialiste des cours d’eau, nous accompagnera. Il s’est lancé à la recherche d’un poisson endémique. Sera-t-il au rendez-vous ? Antoine Reiss et le groupe de sportifs seront guidés par Ralph. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein la vue !