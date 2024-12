Documentaire

Véritable carte postale grâce à ses plages idylliques et ses eaux turquoise, ce pays des Caraïbes dispose également d’une faune et d’une flore époustouflantes. Au détour d’un sentier, on rencontre de fabuleux oiseaux voltigeurs, sculpteurs d’arbres ou planeurs infatigables ! Et en s’enfonçant plus loin dans les méandres de ce décor paradisiaque, on croise également des iguanes géants ou bien des mammifères venus de la nuit des temps… En République dominicaine, la nature est partout et s’exprime en toute liberté. En République dominicaine, le soleil rayonne presque tous les jours de l’année, caresse délicatement le sable et réchauffe constamment une eau déjà à 25°C…

Aujourd’hui, la République dominicaine mise sur la protection de son environnement. D’ailleurs, 23% de son territoire national est constitué d’aires naturelles protégées dont la plus grande est le « Parc National de Jaragua ». En compagnie de guides et d’experts, nous irons à la rencontre de flamants roses, de baleines à bosse, de frégates, d’aigrettes, de crocodiles, d’iguanes, de colibris et bien d’autres espèces remarquables.