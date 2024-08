Documentaire

Tout au long de nos côtes le Conservatoire du Littoral protège depuis 40 ans un patrimoine naturel et fragile. Au fil du temps, ce long et patient travail de préservation a porté ses fruits : 160 000 ha sont désormais sous sa protection, soit 1450 km de côtes. Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir quelques-uns des plus beaux sites préservés de nos rivages. Rançon du succès, notre littoral attire de plus en plus de nouveaux habitants. Mais comment concilier l’Homme et la Nature sur des rivages où la mer gagne parfois du terrain ? Territoire sous tension, cet espace singulier génère autant de rêves que de convoitises ! Un documentaire de Thalassa.