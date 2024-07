Documentaire

L’image de désert blanc vide de vie parfois associée à l’Antarctique et à ses étendues immaculées à perte de vue ne correspond pas à la réalité de cette zone sauvage et précieuse, qui concentre une faune et une flore riches et variées. Ce documentaire est une ode à la diversité et à la protection de l’Antarctique, eldorado polaire méconnu et fourmillant de vie.

Tandis qu’en été les aurores boréales envahissent le ciel, les baleines reprennent leur souffle à la surface des flots, dans un ballet savamment orchestré. Si les manchots empereurs préfèrent fendre l’eau, semblables à des torpilles sous-marines, les phoques affamés plongent, eux, à la recherche de petits crustacés. Quant aux îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, verdoyantes et exemptes de glace, la vie s’y épanouit de façon remarquable comme en témoignent les impressionnantes colonies de manchots, qui s’y ébattent à proximité de volcans. Aujourd’hui, les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité et le cycle de la glace, qui favorisent certaines espèces au détriment d’autres, peuvent-ils mettre en danger la faune antarctique dans son ensemble ? Une spectaculaire exploration d’un continent blanc encore empreint de mystère.

Documentaire de Tuan Lam (2020, 1h27mn)

