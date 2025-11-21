En parcourant les quatre coins du monde les plus inattendus à la recherche de nouvelles zones de surf, l’explorateur Erwan Simon est devenu un spécialiste des vagues. Au delà des sports de glisse, il va vous expliquer l’intérêt de préserver ces déferlantes et vous introduire le concept de l’Hydrodiversité. Les vagues sont vulnérables et les interventions humaines peuvent les menacer, menacer leur qualité, voire les faire disparaître. C’est pourquoi il faut créer des réserves de vagues, pour préserver notre patrimoine naturel marin. Car il s’agit bien d’un patrimoine et d’une ressource naturelle, mais aussi sportive, socio-économique et culturelle.