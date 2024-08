Documentaire

Nichée sur les rives du lac Léman, la charmante commune d’Yvoire est renommée pour ses paysages pittoresques et son architecture médiévale préservée. Mais au-delà de ses ruelles pavées et de ses maisons à colombages, se trouve un lieu unique qui éveille les sens : le Jardin des Cinq Sens. Ce jardin extraordinaire, créé en 1999, est un véritable hommage à la nature et à l’art de vivre.

Dès que l’on franchit les portes du jardin, une explosion de couleurs et de parfums capte immédiatement l’attention. Chaque coin du jardin est conçu pour offrir une expérience sensorielle différente. Les fleurs, choisies pour leur richesse chromatique, créent un spectacle visuel où les teintes varient du jaune éclatant au rouge profond, en passant par des nuances de bleu apaisantes. Le contraste des couleurs accentue le plaisir des yeux et invite à la contemplation.

Les aromates et les herbes aromatiques ajoutent une dimension olfactive fascinante. À chaque pas, le parfum des lavandes, du romarin et de la menthe embaume l’air, transportant les visiteurs dans un monde de fragrances subtiles et envoûtantes. Cette palette de senteurs est conçue pour évoquer des émotions et des souvenirs, enrichissant l’expérience sensorielle globale.