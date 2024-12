Documentaire

La Nouvelle-Calédonie détient en son cœur un trésor inestimable : une biodiversité unique au monde. Avec une richesse en espèces qui fait rêver les botanistes et amoureux de la nature. Au fil de son histoire, des explorateurs, des botanistes et des scientifiques du monde entier ont fait le voyage vers cette terre lointaine pour observer de près ses plantes, scrutant avec admiration la forme de leurs feuilles, la texture de leurs écorces, l’éclat de leurs fleurs et la diversité de leurs couleurs. Dès 1774, avec l’arrivée de James Cook, les premiers témoignages écrits et illustrés sur la flore calédonienne ont vu le jour. Les plantes endémiques de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas seulement rares, elles sont parfois micro-endémiques, c’est-à-dire qu’elles ne se trouvent que sur une petite portion du territoire, parfois sur une seule montagne, dans une seule vallée. Ces végétaux racontent une histoire ancienne, celle d’une terre évoluant de manière isolée, loin des influences continentales. Aujourd’hui, ces plantes, véritables survivantes d’un autre temps, sont non seulement des trésors scientifiques mais également des symboles d’un patrimoine naturel à préserver coûte que coûte face aux défis climatiques et environnementaux.