Documentaire

On le sait peu, mais les plantes sont elles aussi douées de sens… et elles savent les utiliser !

Les plantes émettent des odeurs pour attirer ou se protéger des insectes, mais elles sont aussi capables de sentir celles émises par leurs congénères.

Si les émetteurs des plantes apparaissent nombreux sous le microscope électronique, il y aurait aussi d’innombrables récepteurs invisibles.

Sauront-nous capable un jour de décrypter les conversations que les plantes s’échangent entre elles ?

Documentaire : Nature Invisible – Les plantes communicantes

Réalisation : Quincy Russell

