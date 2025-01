Documentaire

Dans les vastes étendues arides du Kalahari, la réserve naturelle de Tsouilou renaît grâce à un ambitieux projet de restauration écologique. Jadis dévastée par la chasse et l’élevage intensif, cette terre sud-africaine retrouve aujourd’hui sa splendeur d’antan.Des élans majestueux aux insaisissables pangolins, en passant par les lions et les lycaons, plus de 70 espèces de mammifères et 240 espèces d’oiseaux réinvestissent ces espaces protégés.Mené par une équipe de scientifiques passionnés, ce défi colossal illustre l’importance de préserver la biodiversité. Tsouilou devient un sanctuaire pour la faune menacée, symbole d’espoir pour les écosystèmes fragiles du monde entier.

Réalisé par Frédéric Febvre